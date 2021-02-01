2 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Будет дуть умеренный южный ветер, который днем временами будет усиливаться. Ночью и утром местами возможен туман.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем 8-11 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 769 мм ртутного столба до 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 60-65%.

2 февраля в районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Будет дуть западный ветер, днем в горных районах временами усилится. Температура воздуха ночью составит 2-7, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в высокогорных районах 3-7 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.

Minval.az