Служба национальной безопасности (СНБ) Армении задержала бизнесмена Давида Галстяна (известен в республике как Патрон Даво), который обвиняется в поставках Министерству обороны страны непригодных к использованию артиллерийских снарядов.

Как сообщает сегодня, 1 февраля, пресс-служба армянского ведомства, Давид Галстян, будучи председателем совета компании, зарегистрированной за рубежом, по предварительному сговору с директором той же компании А. Б. заключили с Министерством обороны Армении договор о поставках артиллерийских снарядов для пушек 1983−1986 годов. Однако были поставлены снаряды, не соответствующие требованиям заключённого договора, а именно старые снаряды для чешских пушек 1977 года.

«Поставленные снаряды по тактическим и техническим характеристикам существенно уступали тем, которые должны были быть поставлены. Этими снарядами невозможно было решить боевые задачи. В результате сделки компания Давида Галстяна получила 523 миллиона драмов (более $ 1 млн.)», — указали в СНБ.

Minval.az