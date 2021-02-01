Одной из главных причин повышения тарифов является отсутствие необходимых ресурсов для продления эффективного использования построенных, переданных в пользование в последнее время крупных инфраструктурных проектов.

Об этом сказал начальник отдела ОАО «Азерсу» Эльчин Джамалов, передает АПА.

По его словам, ОАО «Азерсу» расходует очень мало средств на ремонт крупных инфраструктурных проектов с истекшим сроком эксплуатации: «Мы расходуем на ремонт 3-5% от себестоимости наших производственных расходов. В то же время, повышение тарифов направлено на пресечение расточительства со стороны потребителей. Главная цель ОАО «Азерсу» – снабжать потребителей питьевой водой, но мы видим, что эту воду используют в других целях, например, для орошения или в промышленности. Конечно, это превращается в одну из важнейших проблем в плане борьбы с расточительством в потреблении воды».

Начальник отдела добавил, что на повышение повлияло и повышение в 2016 году тарифов на энергию на 50%.

Отметим, с сегодняшнего дня тариф за один кубометр воды, включая НДС, составляет 70 гяпик для городов Баку, Сумгайыт, Хырдалан и Абшеронского района, 60 гяпик для других административных территориальных единиц, тариф на услуги по сбросу сточных вод – в размере 30 гяпик за кубометр по стране.

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