Cупруга премьер-министра Армении Анна Акопян вместе со своими телохранителями около 9 часов назад прибыла в международный аэропорт Лос-Анджелеса.

Об этом заявил в прямом эфире на своей странице в «Facebook» житель США Роберт Маркарян, который ранее встретил с плакатом с надписью «Предатель», по его словам, жену верховного главного предателя.

«Как видите, она вышла из аэропорта, опустив голову, не смотря ни на кого из там стоящих армян, испытывая чувство стыда. Я выполнил свой долг, что мог то и сделал. Думаю, этой ночью смогу спокойно поспать», — заявил Маркарян.

По его словам, только статусами в «Facebook» невозможно вести борьбу. Даже одиночными акциями им надо дать понять, что как в Армении, так и за ее пределами есть люди, которые ждут их с подобными плакатами, передает портал News.am.

А почему супруга Пашиняна теперь прибыла в США неизвестно.



Minval.az