«Жесткие карантинные меры, применяемые в Азербайджане, дали свои положительные результаты. В настоящее время в стране наблюдается снижение числа случаев заражения. Однако повторный всплеск может произойти в случае несоблюдения людьми действующих правил. В этой связи с целью предотвращения распространения заболевания с 18 января 2021 года в Азербайджане началась вакцинация против коронавирусной инфекции».

Об этом заявила заместитель Гендиректора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Минздрава Афаг Алиева.

По ее словам, проведение вакцинации еще не означает окончание заболевания и полную победу над коронавирусом. После этого еще какое-то время каждый должен соблюдать требования карантинного режима, соблюдать социальную дистанцию, продолжать пользоваться медицинской маской и другими защитными средствами. Основной целью вакцинации является предотвращение осложнений и смертности.

Если у 70% населения сформируется естественный иммунитет, вызванный заболеваемостью среди населения, и в то же время искусственный иммунитет, вызванный мерами вакцинации, эпидемический процесс остановится. Меры по вакцинации в стране проводятся поэтапно. На первом этапе будут вакцинированы люди из группы риска. Это в первую очередь медицинские работники, лица с хроническими заболеваниями дыхательной системы, лица старше 65 лет и другие.

A.Алиева также отметила, что используемая в Азербайджане вакцина «CoronaVak» безопасная и эффективная. «Эффективность вакцины была высоко оценена на основе клинических исследований (91,5%)», -цитирует Алиеву АПА.

Minval.az