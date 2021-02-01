Россия может задействовать судебные механизмы для защиты строительства «Северного потока 2», но все-таки в данной ситуации гораздо важнее позиция лидеров государств и бизнеса, которые должны сказать свое слово, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Если все-таки для этого будут поводы, в суд можно обратиться, безусловно. Только еще нужно понять, в какой суд», — сказал Медведев в интервью российским СМИ, отвечая на вопрос, может ли Россия задействовать судебные механизмы в отстаивании строительства «Северного потока 2».

По его словам, это могут быть как национальные суды, так и контрактные суды.

Minval.az