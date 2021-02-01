«В настоящее время наши специалисты проводят мониторинг оползня в Бадамдаре».

Об этом сообщил начальник службы геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов Али Алиев. Он отметил, что в настоящее время в районе оползня стабильной ситуации не наблюдается.

«Ситуация остается сложной. В оползневой части наблюдаются обрушения. В опорной стене небольшая деформация, в некоторых местах просочились грунтовые воды, что является одним из факторов риска.

Мониторинг будет продолжаться до тех пор, пока оползень не устранится. В то же время выход грунтовых вод говорит о развитии динамики процесса», — цитирует Алиева АПА.

Minval.az