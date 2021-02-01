В прокуратуру Гарадагского района поступила информация о том, что 31 января около 10 часов в торговом центре «Садарак» на территории района во время ведения ремонтно-строительных работ получили травмы рабочие.

Как сообщили в Гарадагской районной прокуратуре, при подъеме строительных материалов в трехэтажном магазине в ТЦ «Садарак» в результате обрыва троса лифта рабочий Эльсевар Азизов (1995 г.р.) получил телесные повреждения различной степени тяжести, Рафет Ашрафов (1998 г.р.) скончался на месте от полученных травм.

По факту в прокуратуре Гарадагского района возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта провели осмотр места происшествия и тела.

Следствие продолжается.

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