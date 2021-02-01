В отношении руководителя Baku Steel Company Расима Мамедова избрана мера пресечения в виде ареста.

В Сабаильском районном суде рассмотрено представление следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении руководителя компании Baku Steel Company Расима Мамедова, передает АПА.

Суд обеспечил представление. Согласно решению, в отношении Р.Мамедова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 4 месяца.

Отметим, что Р.Мамедову предъявлено обвинение по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 178.4 (Мошенничество, совершенное в крупном размере) и 179.4 (Присвоение, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса.

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