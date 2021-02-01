Первый контейнерный поезд Китай-Азербайджан 2021 года отправился из Циндао.

Как сообщили в «ADY Контейнер», несмотря на трудности в глобальной цепочке поставок из-за пандемии COVİD-19, включая нехватку контейнеров, дочерняя компания ЗАО «Азербайджанские Железные Дороги» — ООО «ADY Контейнер» запустила блок поезд состоящий из 50-ти контейнеров из Циндао (Китай) в Баку.

40-футовые контейнеры будут доставлены из казахстанского порта Актау в порт Баку. Затем 15 контейнеров будут отправлены в Тбилиси.

Проект реализуется в сотрудничестве с «KTZ Express», ООО «ADY Контейнер» и «GR Logistics and Terminals», входящими в Транскаспийский Международный Транспортный Консорциум.

До конца 2021 года ООО «ADY Контейнер» планирует перевезти около 50 контейнерных блок поездов в направлении Китай-Азербайджан.

Minval.az