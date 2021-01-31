Задержанную на несогласованной акции в Москве жену Алексея Навального Юлию отпустили из УВД, составив на нее протокол, сообщила РИА Новости адвокат Светлана Давыдова.
Задержанную на несогласованной акции в Москве жену Алексея Навального Юлию отпустили из УВД, составив на нее протокол, сообщила РИА Новости адвокат Светлана Давыдова.
Дата: 2021/02/01 1:00
Раздел: Бывший СССР
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