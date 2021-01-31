Подтверждено, что следующей вакциной, которая будет поставлена Грузии, будет AstraZeneca, от 180 до 300 тысяч доз, и, скорее всего, это произойдёт в первой половине марта, — сообщил глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе, передает Грузия-Онлайн.

По его словам, необходимо понимание того, что победить коронавирусную пандемию можно только массовой вакцинацией населения.

«На первом этапе в страну поступит вакцина Pfizer, это 29 250 доз, двойного применения. То есть этот объем позволять привить около 14 500 человек. Насколько мне известно, вакцина поступит во второй половине февраля. Также уже подтверждено, что следующей партией станет вакцина AstraZeneca, от 180 до 300 тысяч доз, и это, с большой вероятностью, будет в первой половине марта.

Мы все должны помнить, что главный способ победить ковидпандемию — это массовая вакцинация населения. Если будет привито 70 процентов населения, то это означает завершение пандемии», — сказал Амиран Гамкрелидзе.

Minval.az