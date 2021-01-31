Правоохранительные органы Беларуси освободили задержанную в Минске швейцарскую журналистку Лючию Чирки, сообщил незарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр «Весна».

«Около 17:00 посольство Швейцарии сообщило нам, что журналистку Лючию Чирки освободили», — передает правозащитный центр на своем сайте.

По его данным, журналистка ранее сообщила, что ее задержали в воскресенье в центре Минска. Вместе с ней, по сообщению «Весны», были задержаны еще несколько человек. Правозащитники утверждают, что Чирки имеет аккредитацию МИД Беларуси.

На своем сайте центр «Весна» публикует список задержанных в воскресенье в Минске, в котором на 17:30 мск значатся имена 32 человек.

Minval.az