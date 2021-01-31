Обнародованы причины изменения тарифа на водоснабжение. Как сообщил АПА секретарь Тарифного совета Джейхун Наджафов, ОАО «Азерсу» обратилось в Тарифный совет.

В обращении было отмечено, что работы, осуществляемые в последние годы ОАО «Азерсу», расширили сферу непрерывного водоснабжения, вследствие этого увеличились расходы на электроэнергию и прочие расходы: «Поэтому доходы от нынешнего тарифа не возмещают расходы и выделяются субсидии из госбюджета».

В обращении ОАО «Азерсу» отмечено, что повышение тарифов обусловлено и необходимостью обеспечения стабильности оказываемых услуг, повышения их качества, устранения зависимости от госбюджета.

Секретарь Тарифного совета сказал, что на данный вопрос был обсужден на заседании Тарифного совета: «На заседании тариф за кубометр используемой воды (включая НДС) был утвержден для населения городов Баку, Сумгайыт, Хырдалан и Абшеронского района в размере 70 гяпиков, по другим территориальным единицам – 60 гяпиков, а тариф за слив отходов по стране 30 гяпиков за кубометр».

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