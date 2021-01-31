США в связи с задержаниями в преддверии и во время несогласованных акций в российских городах призывают Москву соблюдать международные обязательства.

Об этом заявила в воскресенье пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс.

«В преддверии запланированных акций протеста в поддержку Навального власти РФ произвели задержания активистов, журналистов, заблокировали центр Москвы. Сообщается о сотнях протестующих, задержанных сегодня. Призываем РФ соблюдать международные обязательства в области прав человека», — говорится в комментарии Росс, поступившем в распоряжении РИА Новости.

Minval.az