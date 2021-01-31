«К сожалению, это не первый случай, когда мы сталкиваемся с преступными действиями армянских радикальных элементов на почве ненависти к азербайджанским дипломатам, а также к членам азербайджанских общин в этих странах».

Об этом заявила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя сообщение о том, что армянские радикальные силы начали кампанию угроз на почве ненависти против посольства Азербайджана в США и посла Элина Сулейманова.

«Напомню, что в июле прошлого года радикальные армянские силы провели крайне агрессивные провокационные действия против мирных азербайджанских демонстрантов в зарубежных странах, в том числе в США, а также в отношении наших дипломатических представительств», — подчеркнула Л.Абдуллаева.

Minval.az