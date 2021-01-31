Этой ночью супруга премьер-министра Армении Анна Акопян вылетела в Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщает informer.am.

Она вылетела в США сегодня, в 02:50, рейсом Ереван-Доха-Лос-Анджелес авиакомпании «Катар».

Самолет с Анной Акопян на борту совершит посадку в аэропорту Лос-Анджелеса примерно через 12 часов.

Напомним, что на днях появилась информация о том, что Анна Акопян с дочерьми вылетела в Москву, где также принимала участие в роскошных ужинах, наслаждаясь дорогостоящими напитками.

Информацию об отбытии Анны Акопян в Москву не отрицали также члены ее семьи, заявившие, что это был частный визит.

Minval.az