В Москве начали задерживать участников несогласованной акции в поддержку блогера и оппозиционера Алексея Навального. При этом сам митинг ещё не начался.

На Чистых прудах задержали мужчину. Он кричал сотрудникам полиции, что «просто пришёл посмотреть». После был задержан ещё один человек.

Издание уточняет, что участники акции рассредоточились по Бульварному кольцу. При этом ОМОН перекрыл входы на Лубянскую площадь.

Сегодня в центре столицы с 8:00 закрыты на вход и выход станции метрополитена «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка», «Китай-город». Возле станций метро, которые работают, пассажиров встречают силовики.

По требованию полиции изменен график работы наземного транспорта, заведениям общепита и магазинам, находящимся в центре города, рекомендовано закрыться на время проведения акции протеста.



Minval.az