Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Ночью и утром местами слабый туман. Северный ветер днем сменится юго-западным. Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 3-5, днем 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 764 до 768 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами туман, будет дуть западный ветер. Температура воздуха составит ночью 0-4 градуса тепла, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, в высокогорных районах 5-10 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

Minval.az