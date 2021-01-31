Министерство обороны обнародовало видеокадры освобожденного от армянской оккупации села Гуллар Агдамского района.
Министерство обороны обнародовало видеокадры освобожденного от армянской оккупации села Гуллар Агдамского района.
Дата: 2021/01/31 11:21
Раздел: Азербайджан
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