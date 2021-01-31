Во Владивостоке задержано 76 участников несогласованной акции в поддержку блогера и оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает информационный центр «ОВД-Инфо».

Сторонники Навального собрались на центральной площади города, она была оцеплена сотрудниками органов правопорядка. Уточняется, что среди задержанных была журналистка издания SOTA Екатерина Иващенко, которая вела онлайн-трансляцию события, — её отпустили вскоре после задержания.

Помимо этого, была задержана и затем отпущена сотрудник «Новой газеты» Валерия Федоренко. Представители полиции задержали оператора местного штаба Навального и заместителя председателя регионального отделения партии «Яблоко» Марину Железнякову.

Отмечается, что порядка сотни протестующих вышли на лёд Японского моря. Как передаёт «Коммерсант», ОМОН оцепил территорию Спортивной гавани города. Всех, кто возвращается со льда на берег, задерживают.

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