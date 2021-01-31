За сутки с территории Армении в Нагорный Карабах возвратились 104 беженца. Всего с 14 ноября 2020 года в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 51 739 человек.

Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. За сутки очищено 39 га территории, 3 км дорог, 18 домостроений, обнаружено и вывезено для уничтожения 47 взрывоопасных предметов.

Всего с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов очищено 859,3 га территории, 245,8 км дорог, 962 домостроения, в том числе 27 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 23 936 взрывоопасных предметов.

Напомним, что ранее министр труда и социальных вопросов Армении Месроп Аракелян заявил, что из Армении в Нагорный Карабах уже вернулись свыше «100 тысяч» карабахских армян.

Minval.az