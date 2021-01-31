Телеканал CNN сообщил, что «Фонд борьбы с коррупцией» призвал президента США Джо Байдена ввести санкции против 35 человек, в том числе против «восьми высокопоставленных россиян, близких к президенту России Владимиру Путину»: бизнесмена Романа Абрамовича, главы Минздрава Михаила Мурашко и других.

Телеканал ссылается на копию письма фонда и его исполнительного директора.

«Письмо адресовано президенту Соединенных Штатов — самой могущественной страны. США уже давно применяют санкции к лицам, причастным к коррупции. Если кто и может что-то сделать, так это США», — заявил исполнительный директор фонда Владимир Ашурков телеканалу CNN. Ашурков заявил, что команда Навального планирует направить такой же список Европейскому союзу и правительству Великобритании.

ФБК направил Байдену список предлагаемых лиц в пятницу. В письме отмечается, что семь из 35 имен уже внесены в санкционные списки США.

В копии письма, полученного CNN, Абрамович фигурирует в «приоритетном» коротком списке. Представитель Абрамовича заявил в электронном письме телеканалу, что «нет никаких оснований для таких заявлений, которые полностью беспочвенны». ФБК также аргументирует включение в список министра здравоохранения России Михаила Мурашко — за якобы «сокрытие» отравления Алексея Навального и «препятствие усилиям» по его эвакуации в Германию для лечения.

Ашурков, подписавший письмо, направленное Байдену, сообщил телеканалу, что организация призывает США оказать давление на президента России, чтобы тот освободил Навального.

Ашурков сообщил телеканалу, что разработал с Навальным список из 35 россиян до того, как Навальный вернулся в Россию из Германии. В письме отмечается, что уже существующие санкции не направлены на «достаточное число нужных лиц». Предложенный список из 35 человек разделен на три группы: «олигархи», «нарушители прав человека» и «лица, напрямую причастные к преследованию Навального и нашей организации».

«Мы не хотели обнародовать этот список до тех пор, пока не составим полное досье на этих лиц. Но после ареста (Навального) мы знали, что должны действовать», — заявил Ашурков телеканалу.

СМИ США опубликовали список россиян, против которых ФБК просит у Байдена санкций, среди них Бортников, Песков, Собянин, Костин, Миллер, Симоньян и др.

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