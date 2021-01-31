Эстонский журналист Прийт Хыбемяги назвал бесперспективным изучение русского языка в стране, поскольку Россия — недружественное для Эстонии государство. Об этом сообщает издание Postimees.

Он отметил, что в Эстонии существует только один государственный язык — эстонский.

По словам представителя СМИ, Россия для «Эстонии является довольно недружественной страной, каких-то особых дел с ней не ведется». По словам Хыбемяги, РФ «постоянно угрожает Эстонии и плохо относится к Эстонии», поэтому каких-либо перспектив для изучения русского языка нет.

Также Хыбемяги добавил, что после окончания школы детям нет нужды разговаривать на русском и читать в оригинале русских классиков, например Тургенева и Гоголя, так как существуют хорошие переводы на эстонский.

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