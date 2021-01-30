Президент Украины Владимир Зеленский в интервью программе Axios на американском телеканале HBO ответил на вопрос о том, злится ли он на экс-президента США Дональда Трампа.

Данный момент интервью канал опубликовал в качестве анонса интервью, которое выйдет завтра.

«Я вижу, вы сердитесь на президента Трампа. Возможно, немного?» — спросил журналист.

«Немного», — ответил Зеленский.

В США пытались объявить Трампу импичмент на основании его разговоров с Зеленским, в которых он якобы давил на украинского президента, требуя открыть дела на сына своего будущего конкурента на выборах Джо Байдена.

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