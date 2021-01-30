Российский предприниматель и миллиардер Аркадий Ротенберг, объявивший себя бенефициаром дворца в Геленджике, раскрыл реальное его предназначение. Об этом он рассказал в интервью Telegram-каналу Mash.

По его словам, на территории комплекса ведется строительство апарт-отеля — именно поэтому, подчеркнул Ротенберг, в здании имеется достаточно большое количество комнат.

«Это шикарное место, я считаю, чтобы сделать там именно отель», — пояснил он. Миллиардер отметил, что ему нравится отельный бизнес и он занимается им уже на протяжении нескольких лет: предпринимателю, в частности, принадлежит ряд объектов в Крыму и на Дальнем Востоке.

Ранее Ротенберг заявил, что является бенефициаром дворца в Геленджике. Он также уточнил, что место для строительства объекта было приобретено несколько лет назад.

Minval.az