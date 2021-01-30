Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании «Информационной системы государственного контроля».

Согласно указу, утвержден «Порядок работы Информационной системы государственного контроля».

Администрации президента поручено обеспечить деятельность «Информационной системы государственного контроля»; определить и провести оценку основных показателей эффективности для оценки эффективности работы местных органов исполнительной власти; совместно с Государственной службой особой связи и информационной безопасности Азербайджана осуществить меры для обеспечения информационной безопасности «Информационной системы государственного контроля».

Minval.az