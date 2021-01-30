Иран рад освобождению оккупированных территорий Азербайджана.

Об этом министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф сказал на встрече с председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васифом Талыбовым, сообщает Trend.

Зариф отметил, что с использованием возможностей регионального сотрудничества необходимо предотвращать в будущем возникновение противостояния в регионе.

Он напомнил также, что его визит по странам региона начался с Баку и завершается в Нахчыване.

В свою очередь председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов отметил, что в Нахчыване созданы транзитные возможности для развития регионального сотрудничества.

Стороны обсудили связи в энергетической, торговой, культурной и других сферах.

Minval.az