«Мы верим, что благодаря этому сотрудничеству отношения взаимного доверия и дружбы между Турцией, Россией и Азербайджаном будут укрепляться, также это внесет свой вклад в налаживание добрососедских отношений между Азербайджаном и Арменией».

Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу на открытии совместного турецко-российского Центра мониторинга, передает Репорт.

«Мы и впредь будем солидарны с нашими азербайджанскими братьями. Мы надеемся, что этот центр внесет свой вклад в стабильность региона, и этот процесс будет завершен без проблем”, — сказал замминистра.

Minval.az