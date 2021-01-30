«27 сентября 2020 года Азербайджанская Армия, предотвратив очередную провокацию вооруженных сил Армении, провела контрнаступление. 44-дневная война под руководством Верховного Главнокомандующего завершилась победой Азербайджанской Республики и восстановлением ее территориальной целостности».

Об этом сегодня на церемонии открытия совместного турецко-российского Центра мониторинга сказал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, передает АПА.

Министр отметил, что подписанным 10 ноября 2020 года между президентом Азербайджанской Республики, президентом Российской Федерации и премьер-министром Армении трехсторонним заявлением был достигнут режим прекращения огня и положен конец нагорно-карабахскому конфликту, длившемуся почти 30 лет: «Благодаря усилиям военно-политического руководства Турции и Российской Федерации в регионе был достигнут мир. Особое значение имеет подписанный между Турцией и Россией 11 ноября 2020 года Меморандум о создании Совместного центра по контролю над прекращением огня».

З.Гасанов отметил, что деятельность Центра будет способствовать установлению долгосрочного мира и безопасности в регионе: «В то же время мы уверены, что в Центре между нашими турецкими и российскими коллегами сложатся дружеские и рабочие отношения. Поздравляю турецких и российских военнослужащих с открытием совместного Центра по контролю над прекращением огня, желаю им успехов в служебно-боевой деятельности».

Minval.az