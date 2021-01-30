В рамках поездки по региону министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф прибыл в Нахчыванскую АР, сообщает Trend.

По словам министра, цель визита — в проведении переговоров по региональному сотрудничеству и транзитным возможностям Нахчывана после Отечественной войны Азербайджана.

Зариф подчервнул, что в регионе созданы большие возможности для сотрудничества соседних государств, что может заложить основу устойчивого мира.

Отметим, что в рамках поездки по региону Зариф посетил Азербайджан, Россию, Армению, Грузию и Турцию.

Minval.az