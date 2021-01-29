Украинские власти провалили вакцинацию, заявили в оппозиционной партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», пишет РИА «Новости».

Как сказали в партии, еще летом 2020 года президент Украины Владимир Зеленский пообещал провести вакцинацию населения, и что страна разработает собственный препарат.

«Но сегодня вакцинация в Украине в отличие от большинства стран Европы так и не началась. В закупках вакцины продолжаются подковерные игры с выстраиванием мутных схем и поиском непонятных посредников», — говорится в заявлении.

Оппозиционеры подчеркнули, что «все, что публично делает власть – на законодательном уровне запрещает закупки российских препаратов».

По словам политиков, сотрудничество с Россией позволило бы начать прививать украинцев.

Minval.az