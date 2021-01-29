В России под Самарой столкнулись грузовик и микроавтобус, вследствие ДТП 10 человек погибли и еще 14 получили травмы.

Кадрами с места происшествия поделился Телеграм-канал «360tv».

«Все произошло около 19:00 на 873−878 километре трассы М-5 «Урал», рядом с Заборовкой. Столкнулись грузовик DAF, легковушка Chevrolet Niva и микроавтобус, который ехал в Сызрань», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, у грузовика занесло полуприцеп, после чего случилось столкновение с микроавтобусом.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Minval.az