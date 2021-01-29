«Имеются интересные направления для взаимовыгодного трехстороннего сотрудничества между странами Южного Кавказа».

Как передает Report, об этом специальный представитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар заявил на онлайн-конференции «Южный Кавказ: новые вызовы и новые возможности», организованной грузинской организацией «Приграничная зона».

По его словам, ЕС готов поддержать шаги по продвижению такого сотрудничества: «Хотя возможности для сотрудничества есть, их реализация требует мудрости и сдержанности руководства всех трех стран. Европейский Союз готов работать со всеми партнерами, чтобы перейти от соглашения о прекращении огня к новым перспективам мира на Южном Кавказе».

Спецпредставитель заявил, что региону необходимо перейти от военной риторики к мирной: «Это займет время, но Евросоюз будет рядом со своими южнокавказскими партнерами в вопросе использования всех возможностей в сложившейся сложной ситуации».

Т. Клаар отметил, что Евросоюз оказал гуманитарную помощь как Азербайджану, так и Армении после войны: «Мы готовы помогать и больше. Наши представители в Баку и Ереване ведут переговоры с руководством обеих стран о том, чем еще и как союз может помочь. В ближайшее время я совершу визит в Баку и Ереван, чтобы обсудить нашу будущую деятельность».

Minval.az