Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не хочет, чтобы его младший сын Николай, впрочем, как и другие молодые белорусы, уезжали учиться в западные страны.

«Не хочу, чтобы мой ребенок и вы, мои дети, учились на Западе: это — для западной экономики, понимаете? А гуманитарщики — так вообще это промывка мозгов, со временем возвращаются и становятся протестунами. Так будет всегда: западные вузы готовят агентов влияния в нашем обществе», — сказал Лукашенко в пятницу в Минске на встрече со студентами, которые поинтересовались, в какой вуз будет поступать в будущем младший сын главы белорусского государства Никола Лукашенко. Отрывок встречи показал телеканал СТВ.

Minval.az