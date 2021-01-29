Президент Украины Владимир Зеленский назвал прививку от коронавируса вопросом геополитики, сообщается на сайте Зеленского.

Зеленский провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он сообщил ей, что на Украине закончился локдаун. В стране ежедневно регистрируется до 5000 зараженных, то есть почти втрое меньше, чем до карантина.

Украинский лидер поблагодарил Евросоюз за инициативу по созданию механизма для передачи вакцины от коронавируса странам-партнерам.

«Поставка вакцины — это не только вопрос здоровья и жизни украинцев, но и политики и геополитики», — отметил Зеленский.

Minval.az