В Азербайджане к программе самозанятости в порядке внеочередности привлечено свыше 1700 семей шехидов и участников Отечественной войны, из которых 900 – семьи шехидов.

Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты населения.

Привлеченные к программе семьи обеспечиваются активами для создания малых хозяйств и предприятий по выбранным видам экономической деятельности.

Также оперативно решены вопросы занятости 300 членов семей шехидов и участников Отечественной войны. Они обеспечены оплачиваемой работой общественного характера и в рамках программ по совместному финансированию части заработной платы.

Minval.az