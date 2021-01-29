«С учетом того, что в рамках особого карантинного режима с 1 февраля 2021 года начнется организация обучения для начальных классов в средних школах в очной форме, а также возобновится деятельность по некоторым сферам услуг, не исключены скопления людей на улицах и проспектах, особенно перед учебными заведениями. Учитывая это, рекомендуем участникам движения строго соблюдать правила дорожного движения, в частности касающихся автобусных полос, остановки и парковки транспортных средств».

Об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

В сообщении отмечается, что создание условий для свободного движения автобусов по регулярным и экспресс линиям имеет особое значение в условиях пандемии.

Minval.az