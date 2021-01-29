Следственный комитет Армении задержал пять человек по подозрению в попытке захвата здания правительства, сообщили в пятницу в пресс-службе СК.

В четверг протестующие, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, попытались войти в здание правительства, однако были оттеснены полицией. В полицейские отделения были доставлены 26 человек.

«По данному факту в отделе по расследованию тяжких преступлений ереванского управления Следственного комитета Армении возбуждено уголовное дело по статье «попытка захвата зданий, строений, совершенная группой лиц по предварительному сговору. По подозрению в попытке захвата здания правительства задержаны пять человек», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Глава правозащитной организации «Правовой путь», бывший замминистра юстиции Армении Рубен Меликян написал в Facebook, что, по его данным, среди задержанных — известный советский боксер, чемпион мира и Европы Исраел Акопкохян, экс-депутат парламента Арагац Ахоян, организатор акции протеста Аршак Закарян.

Minval.az