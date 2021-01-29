Российские власти обеспокоены масштабом акций протестов в поддержку Алексея Навального и ищут способы, чтобы снизить социальное недовольство. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, близких к правительству России.

По их словам, напряжение в российском обществе «накаляется на фоне резкого падения доходов и ограничений, связанных с коронавирусом».

Кроме того, акции протеста «усилили напряженность» в политической элите России, пишет агентство.

Один и источников, близких к Кремлю, заявил, что власти должны принять меры для снижения социальной напряженности. При этом другой чиновник выразил опасение, что жесткая позиция власти «только усугубит недовольство и укрепит привлекательность Навального».

По словам руководителя региональных исследований Московского Независимого института социальной политики Натальи Зубаревич, массовые задержания сторонников Навального «отражают обеспокоенность» относительно того, что протесты стали намного более масштабными.

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