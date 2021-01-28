Потасовка у здания правительства Армении началась в четверг вечером между полицейскими и сторонниками отставки премьер-министра Никола Пашиняна после того, как протестующие попытались ворваться в здание кабмина. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

«Мы хотим войти в здание и потребовать, чтоб Пашинян ушел в отставку», — заявил один из участников акции протеста. Полиция начала задерживать демонстрантов.

В настоящий момент ситуация остается напряженной, на место прибыло много сотрудников специальных сил полиции, которые продолжают задерживать участников акции протеста. Противники премьера скандируют антиправительственные лозунги.

Minval.az