Пандемия коронавируса постепенно отступает, показатели по летальности в России в целом удовлетворительные по сравнению с другими странами, заявил президент Владимир Путин.

«Пандемия, действительно, постепенно отступает. Количество заболевших сокращается, количество людей, которые, слава богу, поправились, устойчиво в последнее время превышает количество тех, кто заболел», — сказал Путин на совещании с правительством.

В то же время глава государства отметил, что пока не время расслабляться в борьбе с коронавирусом, необходимо соблюдать все меры предосторожности и иметь резерв коек.

Путин потребовал продолжить слаженную борьбу с пандемией на всех уровнях.

Minval.az