В ближайшие выходные в Москве будут закрыты многие оружейные магазины, показал опрос представителей столичных торговых сетей, специализирующихся на торговле оружием и патронами.

Так, в магазине «Арсенал» сообщили, что в субботу и воскресенье сеть будет закрыта по распоряжению правоохранительных органов. «Недавно получили распоряжение о приостановке работы на этих выходных. Но в следующие работать будем», — рассказал «Интерфаксу» представитель сети.

Такое же предписание, по словам консультанта, получил магазин «Охотник на Сколковской». «На выходных мы закрыты, работать не будем», — сообщили в магазине.

В магазине «Артемида» сообщили, что работать на выходных не будут «по техническим причинам». В субботу и воскресенье в магазине, по словам его представителя, будут проходить «технические работы».

В некоторых телеграм-каналах говорилось, что торговля в выходные дни в оружейных магазинах прекращается по требованию Росгвардии. Однако в пресс-службе Росгвардии сказали, что «никаких рекомендаций в оружейные магазины о закрытии не направлялось».

В ближайшее воскресенье сторонники Алексея Навального планировали провести акцию в его поддержку. Прокуратура и полиция Москвы предупредили об ответственности за организацию незаконных митингов и шествий.



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