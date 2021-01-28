Президент Беларуси Александр Лукашенко сравнил протестные акции в Белоруссии и России. Видеозапись с совещания главы государства опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«У нас в августе решили осуществить блицкриг. Мгновенно свергнуть власть или показать, что власть пала, и ввести сюда натовские войска», — сказал Лукашенко.

По его словам, главное отличие между белорусскими и российскими событиями состоит в том, что в России «будут качать вдолгую». «Они прекрасно понимают, что блицкриг осуществить невозможно. Вот эти все расследования беглого, но принятого обратно в Россию немецкого протестуна [Алексея Навального], это только начало», — считает Лукашенко.

Minval.az