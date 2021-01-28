На Площади Республики Еревана 28 января проходит митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и правительства.

В акции принимают участие политики, общественные деятели, деятели культуры и искусства.

Один из протестующих заявил, что участники акции своим присутствием подтверждают, что, несмотря на предательские действия властей, армянская армия не побеждена и готова защищать страну и народ от внешних и внутренних врагов. «Ждем здесь всех сознательных и достойных граждан», — добавил он.

В свою очередь, режиссер Грант Тохатян в беседе с журналистами заявил, что он выступает за конкретные действия, но против восстания.

Minval.az