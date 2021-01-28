Руководитель партии «Объединенная Армения», участник первой и второй карабахских войн Ваан Бадасян заявил, что премьер-министра Армении Никола Пашиняна необходимо устранить.

«Пашиняна надо устранить не только потому, что он символ поражения, но и враг», — сказал он сегодня журналистам в воинском пантеоне «Ераблур».

На вопрос, каким путем, Бадасян ответил: «Разными, вплоть до физического уничтожения. Врага надо устранить, в том числе при помощи оружия. Я сознательно выступаю с таким заявлением. Путь СНБ арестует меня. Его надо физически устранить. С сегодняшнего дня я буду готовить это», — сказал Бадасян.

Он отметил, что намерен создать военный совет. Бадасян также заявил, что необходимо устранить также лидера сепаратистов Нагорного Карабаха Араика Арутюняна.

Minval.az