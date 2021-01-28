29 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть северо-западный ветер, вечером сменится на северо-восточный.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 4-7, днем 9-11 градусов тепла, в Баку — ночью 4-6, днем 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 757 до 761 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 50-55%.

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди, в горных районах — снег. Днем осадков не будет, местами туман. Будет дуть порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 0-5 градусов тепла, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью 0-4 градусов тепла, в высокогорье – 0-5 градусов мороза, днем 4-8 градусов тепла.

Minval.az