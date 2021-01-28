В этом году серьезно рассматривается вопрос диверсификации экспорта томатной продукции, речь идет об экспорте продукции в страны Персидского залива и Европы.

Об этом в ходе выступления на онлайн-пресс-конференции сказал исполняющий обязанности президента Фонда поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (Azpromo) Юсиф Абдуллаев.

По его словам, необходимо получить специальные сертификаты, связанные с экспортом продукции на эти рынки, в этом направлении уже начата соответствующая работа.

«Например, без сертификата «Globalgap» продукт не может быть экспортирован в Европу. Это является обязательным условием. Без этого сертификата продукт не сможет быть импортирован туда, каким бы качественным он ни был. В странах Персидского залива этот сертификат также требуется, но не в обязательном порядке. Однако приветствуется продукты с сертификатом «Globalgap». Работы в этом направлении уже начаты».

Minval.az