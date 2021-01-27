В Азербайджане выявлено еще 226 случаев заражения коронавирусом, 601 человек вылечился, 5 человек скончались.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 229 584 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Из них 221 717 человек вылечились, 3 105 скончались, число активных больных – 4 762.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 7 458 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом.

За прошедший период проведено 2 380 074 теста.

Minval.az