В Азербайджане выявлено еще 226 случаев заражения коронавирусом, 601 человек вылечился, 5 человек скончались.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 229 584 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Из них 221 717 человек вылечились, 3 105 скончались, число активных больных – 4 762.
За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 7 458 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом.
За прошедший период проведено 2 380 074 теста.