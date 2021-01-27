«Азербайджан стал членом платформы COVAX, организованной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), и из COVAX в Азербайджан будут поставляться вакцины».

Об этом заявила глава Азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджи.

По ее словам, обсуждается также вопрос доставки и других вакцин:

«Будет доставлено определенное количество доз вакцины Pfizer/BioNTech. В настоящее время в Азербайджане применяется вакцина Sinovac. Азербайджан, как и другие страны, хочет, чтобы вакцины были доставлены как можно скорее для процесса вакцинации. Работа в этой связи продолжается», — цитирует Харманджи АПА.

Minval.az